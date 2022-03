Cassano esalta Benzema: "Come 9, migliore di Cristiano Ronaldo"

Antonio Cassano continua a far parlare di se ogni volta che interviene a Bobo TV. Questa volta Fantantonio dirige le proprie attenzioni su Karim Benzema, autore di una bellissima tripletta contro il PSG nel ritorno degli ottavi di finale in Champions League.

E’ ben nota la goliardia di Cassano, che nell’intervento arriva a considerare, come numero 9, Benzema meglio di Cristiano Ronaldo:

“Per come vedo io il calcio è molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti. Ronaldo voleva far gol in tutti i modi ma non ha le qualità del francese. Karim è unico, è tra i primi cinque numeri 9 nella storia. Ronaldo (il brasiliano ndr.), Van Basten, Lewandowski, Ibrahimovic e lui. Benzema ha l’istinto killer di un 9 e la qualità di Zidane, è il terzo miglior marcatore della Francia senza sei anni di Nazionale”.