L'indiscrezione del NYT: Leonardo non sarebbe più ds del Psg

11-03-2022 20:26

Non accennano a diminuire gli strascichi successivi alla incredibile eliminazione del PSG dalla Champions League per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dagli Stati Uniti, e precisamente da Romain Molina, collaboratore della BBC e del New York Times, arriva una clamorosa indiscrezione secondo la quale Leonardo sarebbe stato sollevato dal suo incarico di Direttore Sportivo dei parigini.

Dopo un decennio di spese folli e di risultati deludenti, la proprietà del PSG avrebbe dunque deciso per un cambio di rotta. Non è ancora arrivata la conferma o la smentita ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

OMNISPORT