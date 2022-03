11-03-2022 20:24

L’eliminazione in Champions League del Psg ha scatenato la rabbia dei tifosi parigini, stanchi di vedere il club spendere tanti soldi per poi non vincere mai il trofeo continentale più importante.

Sui social, anche Verratti ha voluto mandare un messaggio ai sostenitori del Psg: “E’ una sconfitta davvero difficile da accettare. Chiediamo scusa ai tifosi. Se restiamo uniti, arriveranno giorni migliori. Noi proveremo a restituire loro ciò che meritano”.

