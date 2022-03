Real-Psg, Simone: "Donnarumma? Fallo di Benzema"

10-03-2022 21:20

A PianetaMilan.it, l’ex attaccante rossonero Marco Simone ha parlato dell’addio di Donnarumma nell’estate scorsa: “Io non mi permetto di dire se una scelta fatta da un altro sia giusta o sbagliata. Fossi stato in lui sarei rimasto al Milan, così – come se fossi stato in Messi – sarei rimasto al Barcellona. Avrei teso una mano verso il club in cui sono nato e cresciuto”.

Sul Psg, Simone dice la sua: “Nessun fallimento. Il Psg è uscito dalla Champions contro il Real Madrid, non contro gli ultimi arrivati. E poi, su Donnarumma, Benzema aveva commesso anche fallo a mio giudizio… Quell’episodio ha condizionato il match”.

OMNISPORT