CR7 festeggia i 34 anni tra record e sogni

Giorno speciale per Cristiano Ronaldo che oggi festeggia le 34 primavere. Il primo compleanno bianconero non è sfuggito alla Vecchia Signora che, sul proprio sito ufficiale, gli ha confezionato degli accorati auguri: "Oggi è il compleanno di Cristiano Ronaldo. Un compleanno che tutti noi festeggiamo con ancora negli occhi le due perle messe a segno contro il Parma, sabato scorso in campionato. Due gol che lo lanciano in testa alla classifica marcatori, al primo anno in Serie A. Gol che si sommano alle altre grandi giocate che finora ci ha regalato, che lo proiettano nell’Olimpo (anche) del nostro calcio con numeri da capogiro. Due statistiche su tutte: CR7 ha segnato a 13 delle 19 squadre che ha affrontato, ed è andato in gol sei volte nelle ultime cinque gare di campionato. Per non parlare del colpo di testa che ha regalato alla Juve il primo trofeo della stagione, poco meno di un mese fa a Gedda. Cristiano è Cristiano, non serve usare altri aggettivi per descriverlo: occorrerebbe inventarne. Tutto quello che possiamo fare è tributargli, con tutti i tifosi bianconeri, una standing ovation e augurargli buon compleanno!", questo il testo del comunicato apparso sul portale bianconero.

Nuova stella del calcio italiano, giocatore più pagato della Serie A (31 milioni di euro all'anno), CR7 si gode il suo compleanno da re. Il suo approdo alla Juventus ha cambiato la percezione del calcio italiano nel mondo e, nonostante qualche dubbio iniziale, il suo impatto è stato devastante anche in campo, con 17 gol in 22 gare di campionato. Dopo aver vinto tutto a livello di club (oltre ad un Europeo con il Portogallo), l'asso portoghese ha un sogno: aiutare la Juventus a vincere la Champions League. Per lui sarebbe la sesta, avendone già conquistate ben cinque (una con il Manchester United, quattro con il Real Madrid). Il suo profilo Instagram è stato invaso da fan, non solo bianconeri, pronti a fargli gli auguri. E' il giorno dei festeggiamenti, in attesa di tornare in campo e continuare a fare la differenza.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 07:40