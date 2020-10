Cr7, gli auguri di Lapo scatenano ironia del web

L’escalation dei positivi nel mondo del calcio è arrivata fino al più forte del mondo. Si è partiti da Rugani – nel lockdown precedente – e si è arrivati a Cristiano Ronaldo. Solo una coincidenza che si tratti di due giocatori della Juventus: il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno e non si fa condizionare dal colore delle maglie. La notizia di Cr7 contagiato ha fatto subito il giro del mondo ed anche se il portoghese – come ha rivelato Chiellini – si sente bene (è asintomatico) e sta prendendo il sole in tanti sui social e non hanno voluto mandargli messaggi di auguri e solidarietà. Tra questi anche Lapo Elkann.

Lapo aspetta il suo Re

Il rampollo della famiglia Agnelli, cugino di Andrea presidente della Juventus, ha scritto su twitter: “Sei un Vero Guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Un Grande Abbraccio Amico Mio Cuore rosso. Rimettiti Presto perchè NOI aspettiamo il Ritorno del Re”.

La reazione dei tifosi sui social

Parole forse un po’ eccessive visto che Ronaldo non si trova neanche in ospedale e che hanno fatto scattare le reazioni dei tifosi: “Mo dagli pure del Re …tanto non è montato e su di giri assai….” o anche: “Stai sereno Lapo ,Ronaldo appartiene al giro di Trump, Berlusconi, Briatore , un mix di Regeneron e in due giorni guarisce . Siamo noi comuni mortali a dover avere paura” o ancora: “Al tuo guerriero non avevi venduto la mascherina di famiglia?”.

C’è chi se la prende con le nazionali: “Almeno in questo periodo si poteva evitare di fare questa Nations League che non so a cosa serva. Vabbè, noi non siamo come qualche piagnone di serie A, vinceremo anche senza il RE” e chi non si scoraggia: “Noi siamo la JUVE a Crotone anche con i pulcini, fino alla fine !”.

Divertente la chiosa: “Lo avevo comprato ieri sera al fantacalcio a 250milioni (praticamente metà budget). La notizia peggiore della giornata (visto che Ronaldo è asintomatico) è che domenica devo mettere Lasagna”.

SPORTEVAI | 14-10-2020 09:04