Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: Chiellini svela come sta

Cristiano Ronaldo è stato trovato positivo al Coronavirus. Una notizia che inevitabilmente ha scosso la nazionale del Portogallo, la Juventus e l’intero mondo del calcio e non solo. Il diretto interessato però non sembra aver preso la notizia particolarmente male, soprattutto visto che le sue condizioni di salute sono assolutamente buone.

Lo racconta Giorgio Chiellini, suo compagno in bianconero e che ha voluto parlare di CR7 nella conferenza stampa di vigilia di Italia-Olanda. “Ho sentito Cristiano Ronaldo e sta benissimo. Sta prendendo il sole“, ha rivelato il difensore toscano che a Bergamo dovrebbe scendere in campo contro gli Oranje (come rivelato dal ct Roberto Mancini).

Sono stati comunque tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti dal fuoriclasse lusitano in queste ore. Su tutti spiccano quelli della compagna Georgina (“Sei la mia ispirazione”, ha scritto sui social) e di mamma Dolores: “Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un’altra guerra che vincerai figlio”.

Sicuramente assente in campionato contro il Crotone e in Champions League contro la Dinamo Kiev, CR7 ha anche incassato il messaggio di incoraggiamento di un tifoso d’eccellenza della Juventus come Lapo Elkann.

Era stata la Federcalcio portoghese a dare notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus, confermando quanto stavano già riferendo ‘A Bola’ e ‘O Jogo’. Il campione è stato definito “senza sintomi e isolato“.

CR7 ha “abbandonato l’allenamento della Nazionale dopo un test positivo per Covid-19, quindi non giocherà contro la Svezia“, aveva scritto nella sua nota la Federazione. I test di tutti gli altri giocatori hanno avuto esito negativo.

Già lunedì un primo tampone aveva dato esito incerto, quindi martedì la brutta notizia. Con Cristiano Ronaldo che, se non altro, è in buone condizioni di salute.

OMNISPORT | 13-10-2020 23:55