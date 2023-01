Cremonese, Alvini: “Abbiamo lavorato forte, con la Juve saremo coraggiosi”

03-01-2023 14:57

Tocca a Cremonese – Juventus prendersi la scena dopo la sosta nel primo turno targato 2023. Alle ore 18.30 di mercoledì si accenderanno i riflettori allo stadio Zini, i padroni di casa proveranno a fare gara accorta e, perché no, a pungere una corazzata come la formazione bianconera.

“Abbiamo grande rispetto della Juventus – ha affermato il tecnico Massimiliano Alvini – ma nessuna paura, giocheremo con coraggio”. “Sappiamo di non poter commettere gli stessi errori che abbiamo commesso nella prima parte di campionato, abbiamo lavorato forte in questo mese sia a livello fisico che mentale, e provato anche soluzioni diverse, come il 4-3-1-2, modulo che per certi versi sposa le nostre caratteristiche, da qui e per le prossime 23 gare ce la giocheremo al massimo”.

“Assenti per domani? Di sicuro Chiriches e Ascacibar, mentre Castagnetti potrebbe giocare da vertice basso, decideremo nella mattinata di domani”.