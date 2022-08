Cremonese, Alvini: "Con la Roma raccolto meno di quanto prodotto"

22-08-2022 21:50

Al termine del match perso contro la Roma, il tecnico della Cremonese Alvini è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po’ di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi a venire qui. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, e mi dispiace”.

Alvini è soddisfatto della prestazione: “Abbiamo avuto diverse situazioni, l’avevamo preparata così palleggiando dal basso. Non l’abbiamo gestita bene ma ci vuole tempo perché siamo una squadra nuova, con il tempo miglioreremo anche questo aspetto. Siamo venuti a giocarcela in un contesto fantastico, è stato un piacere giocare in questo stadio contro un allenatore come Mourinho, però meritavamo un premio”.