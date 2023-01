Cremonese, Alvini dopo il ko di Verona: "Peggior prestazione, dobbiamo chiedere scusa"

09-01-2023 22:45

Traballa sempre di più la panchina del tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini, che analizza la bruttissima prova del “Bentegodi”, causa del ko per 2-0 contro l’Hellas Verona: “Abbiamo disputato una partita non all’altezza, non certo quella che avevamo immaginato e volevamo fare”.

Alvini ha proseguito: “Può essere che anche l’importanza della posta in palio abbia influito, resta il fatto che non siamo stati bravi a mettere in campo quanto preparato. E’ stata una brutta prestazione, la peggiore fin qui. E’ un dato di fatto e c’è solo da chiedere scusa: dovevamo fare di più e l’esito finale è solo colpa nostra. Non sono mancate voglia e professionalità, questo è fuori discussione, ma in campo sono venute determinate meno diverse situazioni di gioco”.