29-10-2022 14:19

Non sarà una gara semplice ma questo lo sa bene l’allenatore della Cremonese Alvini che domenica, alle ore 15, insieme ai suoi ragazzi, scenderà in campo per affrontare l’Udinese.

I bianconeri hanno perso una sola volta in trasferta, a San Siro con il Milan, motivo che rende ancora più difficile la gara per i cremonesi.

Lo sa bene Massimiliano Alvini: “È una partita importante e la mia priorità è la Cremonese, mi piacerebbe vedere esultare i miei ragazzi insieme a tutto l’ambiente; l’Udinese ha dei valori notevoli come recita la classifica, proveremo a togliere loro i punti di forza, metteremo in campo tutto il necessario per fare il massimo”.

“La sconfitta con la Sampdoria brucia – conclude il tecnico – ed è giusto che il tifoso esprima le proprie emozioni ma a questi ragazzi non si può rimproverare nulla dal punto di vista dell’impegno”.