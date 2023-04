Cremonese, Ballardini: “Continuità è fare una bella gara”

Domani la sfida all'Udinese da parte dei grigiorossi, l'allenatore è soddisfatto: “La squadra mi sembra che stia bene”

22-04-2023 12:31

Domani la Cremonese sfiderà l’Udinese per alimentare ancora quel briciolo di speranza nella salvezza. L’allenatore dei grigiorossi, Davide Ballardini, chiede solo una cosa alla squadra: “Per me è importante fare una bella partita, la prestazione. La continuità per me è questa, essere presenti in maniera costante con attenzione e determinazione. Da quelle basi lì viene fuori tutto il resto. La squadra mi sembra stia bene, poi magari la domenica arrivano risposte diverse o nell’ultimo allenamento sei poco soddisfatto e poi vedi una grande partita. In generale i ragazzi stanno bene”.