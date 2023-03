Cremonese, Ballardini: "Così non ci divertiamo"

Il tecnico del club lombardo: "La prestazione è stata di impegno, ma serve altro".

12-03-2023 17:50

Al termine del match perso contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese Ballardini ha ammesso: “La sfortuna non c’entra niente. La prestazione è stata di impegno, ma serve altro. C’è bisogno di avere più personalità e furore. Nel primo tempo siamo stati ordinati, non penso che la Fiorentina oltre al gol abbia avuto molte occasioni. Così non ci divertiamo, non va bene”.

Ballardini continua: “Cremonese più arrembante? Aspetto che va allenato. Il problema nostro è questo qua. Dobbiamo partire subito con un movimento giusto per condizionare gli avversari. Siamo una squadra che non ha paura di correre, quindi c’è bisogno della giusta intensità fin da subito. Modulo scelto? Abbiamo provato a preparare la partita per sfruttare la superiorità dei quinti sulle fasce, ma non ci siamo riusciti. Serve qualcosa in più per migliorare”.