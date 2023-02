Cremonese, Ballardini: "E' una sconfitta pesante"

I grigiorossi perdono in casa contro il Lecce e vedono la B

04-02-2023 17:56

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha parlato dopo la sconfitta contro il Lecce: “Questa è una sconfitta che pesa molto, ma sapevamo dopo la coppa di aver speso tanto. Detto questo oggi si doveva fare una partita con più intensità. Non ci siamo riusciti contro una squadra ben messa in campo. Rammarico? Si. Lo sapevamo che la partita contro la Roma ci ha fatto spendere energie e non ci ha permesso di fare la partita che dovevamo fare. E quando prepari la partita in due giorni va così”.

“Noi vogliamo far bene, dimostrare che abbiamo delle qualità che ci permettono di competere anche in Serie A. Oggi, una volta andati in svantaggio, ci siamo sgonfiati e questo non va bene. Per sessanta minuti la partita è stata equilibrata, poi il gol ci ha destabilizzato parecchio”.