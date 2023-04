Cremonese, Ballardini: “Grande partita per chi ci vuole bene”

I grigiorossi hanno un appuntamento con la storia domani per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina

04-04-2023 14:26

Arriva la Fiorentina, si riempie lo stadio. Ormai praticamente condannata alla Serie B, la Cremonese sogna di fare il terzo sgambetto a una grande in Coppa Italia, dopo il Napoli e la Roma. Contro i viola ci si gioca la finale del torneo. E il tecnico grigiorosso Davide Ballardini dice: “Mi aspetto una conferma di quanto visto anche in passato: una gara fatta bene, giocata con personalità, con voglia di mettere in difficoltà gli avversari quando abbiamo la palla e quando non l’abbiamo di far giocare male la Fiorentina. La Coppa Italia è certamente una bella vetrina, ce la siamo guadagnata perchè quando elimini Napoli e Roma hai dei grandi meriti. Ma serve una grande partita, perchè contro la Fiorentina se non fai una grande partita fai brutte figure”.

Ballardini chiede alla squadra alcune cose: “Giustamente chi ci vuole bene ogni volta mostra un grande spettacolo; ogni volta che, prima di iniziare la gara, guardo lo stadio o la Curva Sud, porca miseria, sento una carica che mi spinge a chiedermi com’è possibile non avere la fiamma alta con delle persone che ti sostengono e ti incitano dal primo secondo fino all’ultimo. Non puoi farne a meno. Grande spettacolo sugli spalti, e anche per questo dovremo fare una grande partita, per chi ci vuole bene”.