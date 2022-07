Cremonese, continua la caccia al numero 9: le ultime idee

22-07-2022 22:51

Gianluca Lapadula è l’ultima idea della Cremonese per l’attacco: la squadra di Alvini ha bisogno di rinforzi di categoria e si sarebbe inserita nella corsa all’attaccante del Benevento, proprio quando il Cagliari sembrava vicino all’obiettivo. Stando a quanto riferisce Sky, dopo un tentativo infruttuoso col Pisa per Lorenzo Lucca, i grigiorossi si sarebbero inseriti con prepotenza per l’ex Milan e Pescara.

Ma quello del peruviano non è l’unico nome circolato nelle ultime ore: non è ancora tramontata definitivamente l’idea Krzysztof Piatek, tornato all’Hertha Berlino dopo il prestito di metà stagione scorsa alla Fiorentina.

Molto attiva la società lombarda sul mercato in entrata: proprio nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’ultimo innesto, Charles Pickel, centrocampista svizzero classe 1997. Oltre a lui, sono stati ufficializzati Radu, Ghiglione, Chiriches e Vasquez, tutti giocatori con esperienza nella massima serie. Oltre a loro, da tenere d’occhio i più giovani Ndiaye, Zanimacchia, Milanese, Tenkorang e Tsadjout.

