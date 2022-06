Cremonese: in arrivo i primi due rinforzi

23-06-2022 15:38

Muove i primi passi di calciomercato anche la Cremonese che dopo 54 anni è tornata nella massima serie.

Per adesso sono due i colpi che sembrano essere ormai definiti. Il primo è quello di Tommaso Milanese, classe 2002 di proprietà della Roma. Il giovane talento arriva come rinforzo per il centrocampo per 750 mila euro più bonus e il diritto al 30% in caso di cessione.

Ore ormai decisive anche per lo sbarco in grigiorosso per Ionut Radu, in arrivo dall’Inter in prestito secco per la porta. Sia per l’uno che per l’altro, secondo La Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani dovrebbero arrivare le firme e, di conseguenza, l’ufficialità delle operazioni.

