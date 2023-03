Cremonese, patron Arvedi: "Che orgoglio la Coppa Italia, ma non eravamo pronti per la Serie A"

Il numero uno grigiorosso ha fatto un primo bilancio della stagione in corso

24-03-2023 17:08

Intervistato sia dalla Gazzetta dello Sport, che dal canale tv Cremona 1, il presidente onorario della Cremonese Giovanni Arvedi ha fatto il punto della stagione grigiorossa, partendo però dallo storico accesso alle semifinali di Coppa Italia: “È un traguardo storico, ambito, per certi versi inaspettato, quell raggiunto da Davide Ballardini e dai nostril giocatori, che ci riempie di orgoglio e di speranza: il nostro desiderio è quello di poter continuare nell’avventura per regalare così un altro sogno ai nostri tifosi”.

E ancora: “Detto questo, quest’anno non siamo contenti di come sia andato il nostro campionato, è evidente. Tuttavia siamo consapevoli di aver imparato qualcosa. Onestamente non eravamo preparati ad affrontare la Serie A, intendo proprio a livello strutturale e di mentalità: abbiamo perso partite per le quali c’è stato solo da mangiarsi le mani”.