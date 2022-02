Cremonese prima, Ciofani: "Si sta bene in alto"

17-02-2022 18:20

Il capitano della Cremonese Daniel Ciofani ai microfoni di Sky ha commentato il primo posto in classifica dei grigiorossi in Serie B: “Si sta bene in alto in classifica ma giocando ogni tre giorni c’è poco tempo per pensarci. Forse è anche meglio così, perché in questo modo sei costretto a pensare già all’impegno successivo”.

“Ogni giornata propone impegni difficili. Senza soste. Io però preferisco giocare così spesso, perché l’adrenalina rimane sempre ad alti livelli. I tanti giovani in squadra? Giocano perché se lo meritano e non perché ci sono le valorizzazioni eccetera. Siamo molto legati nonostante la differenza d’età. A noi esperti ci vedono come fratelli maggiori”.

OMNISPORT