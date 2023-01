26-01-2023 14:09

Nuova risoluzione di contratto in casa Cremonese. Dopo quelle che hanno interessato Ionut Andrei Radu – poi trasferitosi via Inter in Francia, all’Auxerre – e di Gonzalo Escalante – passato, via Lazio al Cadice, nella Liga spagnola, la stessa sorte è toccata al nazionale scozzese Jack Hendry.

Il centrale difensivo classe 1995 è tornato in Belgio, al Club Bruges, società a cui appartiene il cartellino. Con la maglia grigiorossa, Hendry ha collezionato appena 4 presenze in Serie A, nelle gare contro Atalanta, Salernitana, Empoli e Juventus, più altre due in Coppa Italia, nelle sfide a Modena e Napoli.

