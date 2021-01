Cremonese: ufficiale l'esonero di Bisoli. Panchina a Pecchia

Tre sconfitte consecutive hanno fatto scivolare la Cremonese al sedicesimo posto, in piena bagarre per la lotta salvezza. Evitare i play out è il vero obiettivo dei lombardi che fino ad un certo punto della stagione avevano forse intrapreso la strada giusta…

Il ko casalingo contro il Chievo di lunedi ha tuttavia sancito la fine dell’avventura di mister Bisoli sulla panchina della Cremonese. Questo il comunicato del Club che saluta il nuovo tecnico alla guida della squadra: “

“U.S. Cremonese comunica che il signor Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi”.

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia.

Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23″.

OMNISPORT | 07-01-2021 13:06