28-10-2022 09:08

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? La Juventus starebbe pensando al ritorno di Antonio Conte per la prossima stagione. Il futuro di Allegri è sempre più appeso a un filo, i nomi di Zidane e Gasperini restano caldi ma secondo la Gazzetta in pole ci sarebbe il tecnico leccese, che non ha ancora rinnovato col Tottenham e che farebbe carte false per tornare a Torino. I rapporti con Agnelli, deterioriati dal momento del suo addio e inaspriti dopo il celebre faccia a faccia violento in coppa Italia, sono stati ricuciti e ora Conte aspetta una chiamata per lasciare Londra e tornare in Italia.

Juventus, Conte poteva tornare già nel 2019

Nedved e Paratici volevano già richiamarlo nel 2019, prima di ingaggiare Sarri, ma Agnelli disse no perché non aveva ancora perdonato Conte per averlo mollato su due piedi. Poi ci fu la lite allo Stadium che peggiorò le cose. Ma ora è tutto diverso, perché qualche mese fa Agnelli e Conte hanno appianato tutte le divergenze passate e un Conte-bis è possibile.

Juventus, il Conte-bis come Allegri o come Lippi?

La storia del calcio è piena di ritorni importanti ma per qualche precedente felice (Lippi che vinse scudetti e coppe in entrambe le esperienze in bianconero) ci sono tanti esempi negativi. Rimanendo in casa-Juve l’Allegri-bis si sta rivelando un flop ma anche al Milan i ritorni di Sacchi prima e Capello poi si rivelarono disastrosi.

Juventus, il Conte-bis scatena la polemica sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Stipendio Conte 30mln lordi. Stipendio Allegri 18mln lordi. Con un deficit di bilancio a -254mln, secondo voi la Juventus spende 48mln di euro a stagione solo per pagare gli allenatori?”, oppure: “Hanno un allenatore da 9 mln/a, hanno i conti rosso, hanno un inchiesta sopra la testa. Però ad ottobre hanno già un nuovo allenatore da 15 mln l’anno…” e ancora: “Cambio di menù a Torino, il piatto preferito non è più il vitello tonnato ma la minestra riscaldata”.

Non mancano però i tifosi che sognano al ritorno dell’allenatore leccese: “Conte migliora palesemente tutti i giocatori e ti porta una grandissima preparazione fisica, inoltre ovunque è andato ha vinto, al Tottenham dallo sbaraglio è arrivato in Champions” e infine: “Le parole di Conte… Il contratto in scadenza con il Tottenham… I presupposti ci sono tutti e lui è sicuramente l’allenatore giusto per gettare le basi per un nuovo corso. Se ha fatto pace con Agnelli, la strada è praticamente tracciata. Per me è un grandissimo sì”.