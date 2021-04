Crisi Juventus: Claudio Marchisio tuona su Andrea Pirlo e Dybala

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport fa un’analisi spietata sul momento attuale dei bianconeri: “La squadra manca di equilibrio, lo scudetto è stato perso dopo la sconfitta contro il Benevento. Pirlo dice che manca personalità? A molti non manca, non c’è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa e McKennie gli altri hanno avuto alti e bassi”.

“La testa conta tanto, a fine anno bisogna farsi tutti un esame di coscienza: solo chi ha voglia di vincere e lottare deve rimanere. Ora però ci vuole unità d’intenti, per il terzo posto e per togliersi qualche sfizio negli scontri diretti”.

Marchisio non vuole accusare un reparto in particolare: “Centrocampo sotto accusa? È mancata tutta la squadra. Arthur o Rabiot non possono fare la differenza se in ogni gara rischi di prendere gol da chiunque. Il problema è nel gioco”.

Secondo l’ex Principino il calo della Juve “è iniziato l’ultimo anno di Allegri: in questa stagione rispetto alle due precedenti è mancato solo lo scudetto, ma in Champions per due anni ha rischiato di uscire agli ottavi. Il tricolore ha nascosto una discesa lenta. Però è giusto andare avanti con Andrea”.

La stagione sarà fallimentare senza qualificazione in Champions: “Per una questione economica e perché la Juve deve puntare sempre in alto”

Le situazioni di Dybala e Ronaldo: “Il valore di Dybala non si discute, è un talento puro, ma deve restare solo se pensa di avere ancora tanto da dare“. Stesso discorso per CR7: “Se ha ancora fame e voglia di vincere e se il suo atteggiamento è positivo per la squadra mi auguro che resti. Discorso che vale per tutti, in particolare per lo zoccolo duro: dopo tanti anni trovare forze e energie nuove non è semplice”.

OMNISPORT | 02-04-2021 09:14