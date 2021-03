Juventus: novità sulle condizioni di Paulo Dybala

La Juventus riabbraccia Paulo Dybala: l’attaccante argentino è tornato a lavorare per la prima volta in gruppo dallo scorso 10 gennaio, quando si infortunò il ginocchio sinistro in occasione della partita di campionato contro il Sassuolo, riportando una “lesione di basso grado del legamento collaterale mediale”.

Da allora quasi tre mesi di calvario per la Joya, e un percorso di recupero molto più lungo del previsto: dai 20 giorni iniziali di stop si è arrivati ad 80, a causa del perdurare del dolore al ginocchio. Dybala, che ha lavorato per tutta la pausa delle Nazionali ed è stato a consulto sia con specialisti di Barcellona sia di Innsbruck, spera ora di essere già a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di campionato contro il Torino, che segnerà la ripresa del torneo per la Vecchia Signora.

L’argentino tra infortuni e scelte di Pirlo ha finora giocato pochissimo, 16 presenze in tutto e tre reti per un totale di 850 minuti in campo: potrebbe essere decisivo per la Vecchia Signora in questa ultima parte di stagione, anche se il suo futuro resta un rebus.

La Juventus ritrova anche Aaron Ramsey: il gallese, che si era fermato dopo l’infortunio occorsogli contro il Porto in Champions League, ha definitivamente recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il britannico con ogni probabilità saluterà Torino a giugno.

OMNISPORT | 31-03-2021 07:18