Cassano: "Dybala? Sento delle voci..."

L’ex attaccante Antonio Cassano su Twitch ha parlato del caso Dybala, fuori da quasi tre mesi e in grande difficoltà: “Tra i punti interrogativi della Juventus c’è anche quello legato a Paulo Dybala. Io non so se ha ancora problemi fisici o no, a me arrivano voci che mi dicono abbia ancora dei fastidi al ginocchio, secondo altri invece ha ancora dei postumi legati al Covid“.

“Io non so quale sia la verità, ma è una delle questioni da risolvere”, sono le parole dell’ex punta barese.

OMNISPORT | 23-03-2021 21:56