Crisi Spal, squadra in ritiro fino alla fine del campionato

Capace di vincere in casa del Lecce, ma poi di perdere malamente contro Ascoli e Brescia.

La stagione della Spal sta continuando all’insegna della mancanza di continuità, ma dopo le ultime due sconfitte i ferraresi vedono a rischio la partecipazione ai playoff.

Settima a +2 sul nono posto, la squadra di Massimo Rastelli preparerà in ritiro le ultime tre partite della stagione regolare contro Frosinone e Cremonese in casa con in mezzo la trasferta di Reggio Emilia, tutte concentrate tra il 4 e il 10 maggio.

Il provvedimento è stato annunciato dallo stesso Rastelli al termine della gara persa contro il Brescia: “Servirà per cercare di trovare una soluzione a questo momento difficile, da cui dovremo uscire tutti insieme senza perdere la possibilità di disputare gli spareggi” le parole del tecnico campano.

OMNISPORT | 02-05-2021 11:20