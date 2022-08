Cristiano Ronaldo, Carragher: "Non lo vuole più nessuno"

04-08-2022 14:10

Cristiano Ronaldo fa sempre rumore. I suoi continui malesseri non passano, con il giocatore portoghese che vorrebbe andarsene dal Manchester United. Il vero problema è che al momento non lo vuole nessuno, almeno questo è il pensiero di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e ora commentatore televisivo. Proprio ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato della vicenda dell’ex giocatore della Juventus.

“Ho sempre saputo che si sarebbe arrivati a questo punto. Anche se Cristiano ha fatto bene un anno, ha firmato un biennale con opzione per un terzo. Cristiano non è il secondo violino di nessuno. Tra pochi mesi farà 38 anni, è un grande goleador ma non è più lui – ha detto -. Nessuno lo vuole in Europa e penso che nemmeno Ten Hag lo voglia allo United, così come credo che nello spogliatoio non sia benvoluto”.