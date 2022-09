28-09-2022 19:34

Cristiano Ronaldo torna nella bufera per un brutto gesto che non è passato inosservato alla fine della sfida tra il suo Portogallo e la Spagna in Nations League.

CR7, deluso per il ko dei lusitani, ha infatti gettato a terra la fascia da capitano prima di lasciare il campo infuriato. Subito sono esplose le polemiche, alle quali non ha mancato di rispondere la sorella del fenomeno di Madeira Katia Aveiro, sempre pronta a difendere il fratello dalle critiche.

Il Portogallo non va alle Final Four, Ronaldo perde la testa

La gara di ieri sera tra Portogallo e Spagna era una di quelle davvero pesanti. Con un pareggio o una vittoria, i lusitani si sarebbero qualificati alle Final Four assieme a Italia, Croazia e Olanda. In caso di vittoria della Spagna invece sarebbero state le Furie Rosse ad arrivare alla fase finale.

La gara è stata sullo 0-0 fino all’88’, con Ronaldo protagonista di una partita pessima e nella quale aveva sbagliato anche un paio di occasioni che, ai tempi d’oro, avrebbe trasformato in rete demolendo la porta. Così non è stato, e Morata ha portato in estasi la Roja con un tap in sotto porta a tempo ormai scaduto.

Preso dalla furia, dopo il triplice fischio Ronaldo si è sfilato la fascia e l’ha gettata a terra, prima di lasciare il campo. Un gesto, questo, non nuovo al fenomeno numero 7.

Ronaldo, quanti brutti gesti in nazionale

Già altre volte infatti Ronaldo ha mostrato un brutto atteggiamento dopo le sconfitte. Evidentemente, anche a 37 anni e dopo aver vinto tutto, la sconfitta per lui è intollerabile.

Per esempio, nel corso di Euro2020, dopo il ko con il Belgio negli ottavi di finale CR7 aveva non solo gettato la fascia, ma le aveva anche rifilato un calcio che aveva fatto scalpore.

Anche nel 2022 era già successo, nel corso della gara con la Serbia valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Il direttore di gara gli aveva annullato la rete della vittoria a quattro minuti dalla fine. Ronaldo, dunque, aveva protestato platealmente prima di strapparsi la fascia, andando subito negli spogliatoi senza salutare e dare la mano a nessuno.

Cristiano Ronaldo, la sorella Katia Aveiro corre in suo soccorso

Ronaldo è stato ovviamente bersagliato dalle critiche dei portoghesi, ma in difesa del cinque volte Pallone d’Oro è arrivata Katia Aveiro, la sorella del classe 1985 che da sempre si prodiga, a mezzo social, contro chiunque critichi Ronaldo secondo lei ingiustamente.

Tra l’altro il Corriere dello Sport, citando il Mirror, parla di una larga fetta di pubblico non vorrebbe più CR7 in nazionale, ma il CT Fernando Santos ha confermato che continuerà ad essere convocato.

Tramite un post social, la Aveiro ha dunque preso le difese del fratello:

“I tifosi portoghesi sono malati, piccoli e ingrati. Ronaldo rimane il miglior giocatore al mondo. Ha la sua famiglia e coloro che lo amano al suo fianco, qualunque cosa accada. Ma i tempi attuali non mi sorprendono affatto. I portoghesi sputano nel piatto da cui mangiano, è sempre stato così. Ecco perché quando qualcuno riappare dalle ceneri e cambia mentalità, dà fastidio. Con te sempre, mio re. Calmati. Bisogna dare una mano a chi ha sempre dato la sua al Portogallo. Ma i portoghesi sono malati, meschini, senz’anima, stupidi, ingrati e per sempre ingrati. Questo ragazzo che è seduto, in ginocchio… non c’è nessuno che gli dia una mano”.

Il tutto corredato da una foto nella quale si vede Ronaldo seduto per terra e abbattuto dopo l’ultima sconfitta con la Spagna.