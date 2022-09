21-09-2022 19:22

Cristiano Ronaldo è ormai senza dubbio in declino a livello fisico e qualitativo, ma rimangono ancora pochissime le nazionali che possono vantare un centravanti del genere, in grado, mal che vada, di trovare lo specchio della porta a ogni tiro.

Il portoghese sembra cercare di sconfiggere l’età che avanza, ma nella giornata di oggi potrebbe aver rivelato alcune cose del proprio futuro.

Cristiano Ronaldo: “Giocherò anche Euro 2024”

Il portoghese sarà impegnato con la sua nazionale nei prossimi giorni, ma intanto ha ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese.

In questa occasione, ha dichiarato a tutti i propri obiettivi:

“Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande”.

Nel 2024 il ritiro di un fuoriclasse unico?

Tra le righe, dunque, si può leggere una possibile anticipazione sul futuro del fenomeno di Madeira. La sua intenzione, a quanto sembra, sarà quella di continuare su questi livelli per altre due stagioni, oltre a questa, per poi ritirarsi alla soglia del 40 anni.

Ricordiamo che CR7 è un classe 1985, di febbraio, e dunque a fine stagione 2023/2024, quella degli Europei in Germania, avrà 39 anni.

Uno come lui, se volesse, potrebbe giocare ancora a lungo, ma senza dubbio Ronaldo, se non sarà in grado di rimanere al top, lascerà da vincente.

D’altronde i segnali di un calo si stanno avendo anche in queste stagioni. Lo scorso anno è stato in grado di segnare più di 20 gol in tutte le competizioni, ma ormai non è più quello'”One man show” di una volta.

In questa stagione invece, sempre con lo United, appena una rete in Europa League su rigore, su otto gare giocate in totale.

Cristiano Ronaldo, numeri mostruosi con la nazionale portoghese

Per comprendere bene la caratura di Cristiano Ronaldo con la nazionale del Portogallo basti considerare il fatto che la Coppa del Mond in Qatar sarà per lui il decimo grande torneo giocato con la selezione nazionale. Parliamo di un ventennio, 20 anni al top superando leggende del calibro di Figo.

Inoltre, a 37 anni, il capitano portoghese vanta 189 presenze e il record mondiale di gol in nazionale con 117 reti.