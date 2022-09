Cristiano Ronaldo segna alla squadra numero 124

16-09-2022 09:41

Nella sfida, valida per i gironi di Europa League, tra Sheriff Tiraspol e Manchester United (vinta, in trasferta, dai Red Devils per 2-0) è accaduto un fatto rimarchevole.

Dopo oltre quattro mesi di astinenza, CR7 ha ritrovato la via del gol. Il portoghese ha segnato, su calcio di rigore, la rete del definitivo 2-0. Per il cinque volta Pallone d’Oro si tratta del suo primo gol in Europa League ma, soprattutto, segnando allo Sheriff Tiraspol, è arrivato a quota 124 squadre a cui ha segnato almeno una rete. Probabilmente il quasi 38enne attaccante del Manchester United avrebbe preferito fosse accaduto in una gara di Champions League, il “suo” torneo.