Cristiano Ronaldo, falsa partenza in Arabia: zero gol e Al Nassr eliminato

26-01-2023 21:54

Falsa partenza per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: l’attaccante portoghese dopo l’esordio senza gol ma vincente con l’Al-Nassr in campionato è rimasto ancora a secco nella semifinale di Supercoppa contro l’Al-Ittihad.

L’Al-Nassr è stato nettamente battuto per 3-1 dalla squadra di Nuno Espirito Santo, e l’ex Juve non ha affatto brillato e non è riuscito ad incidere. CR7 sembra non essersi ancora inserito negli schemi di Rudi Garcia, e ha difficoltà a dialogare con i suoi nuovi compagni.

L’Al-Nassr ha chiuso il primo tempo sotto per 2-0, colpito dalle reti di Romarinho e Hamdallah. Nella ripresa Talisca l’ha riaperta segnando il 2-1, ma poi la squadra di Riad è crollata definitivamente, subendo la terza rete di Shanqeeti.

Per Ronaldo giornata nera: nel finale di partita il portoghese è stato colpito duramente alla caviglia, anche se non sembrano esserci conseguenze serie per lui.

Al triplice fischio cori di sfottò nei suoi confronti da parte del pubblico (“Messi, Messi“). L’Al-Ittihad affronterà in finale di Supercoppa l’Al Feiha.