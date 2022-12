22-12-2022 15:00

Manca ancora l’ufficialità ma, di fatto, l’accordo pare essere stato già trovato. Cristiano Ronaldo è pronto a brillare in Arabia Saudita e lo farà per tanto tempo.

Cristiano Ronaldo, nessuna soluzione in Europa

Dopo aver chiuso l’avventura con il Manchester United, Cristiano Ronaldo sperava di poter continuare a giocare in Europa. Pare che sia stato proposto a diversi club europei. Qualcuno ha confermato di essere stato interpellato ma nessun club si è dimostrato pronto a metterlo sotto contratto.

In Europa, salvo colpi di sorpresa finali, non pare esserci più spazio per CR7. Il cinque volte Pallone d’Oro, dopo aver giocato il suo quinto e ultimo Mondiale, sembra ormai aver deciso di portare il suo talento in Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, contratto importante sino al 2030

Marca parla di un accordo con i vertici del calcio arabo. Un contratto sino al 2030. Il portoghese giocherà, per le prossime due stagioni e mezza, con l’Al-Nassr e poi si dedicherà al ruolo di testimonial.

L’Arabia Saudita avrebbe deciso di puntare su di lui per la corsa al Mondiale 2030. Avere CR7 come testimonial potrebbe permettere all’Arabia Saudita di vincere la gara e diventare così il Paese ospitante della Coppa del Mondo del 2030.

Cristiano Ronaldo, un affare da 200 milioni di euro

La cifra che Cristiano Ronaldo dovrebbe percepire per i suoi due anni e mezzo da calciatore dell’Al-Nassr e pare essere di 200 milioni di euro.

Poi bisognerà capire il suo ingaggio come testimonial dell’Arabia Saudita per la corsa al Mondiale (potrebbe rientrare nel 200 milioni di euro pattuiti). I prossimi giorni saranno decisivi per capire se e quando verrà ufficializzato l’accordo con l’Al-Nassr. Indubbiamente, per il calcio arabo, riuscire ad avere un giocatore di livello mondiale come CR7 significherebbe entrare in una nuova era, calcisticamente parlando. Da non escludere che l’ex di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, attenda ancora un po’ per vedere se, all’ultimo, qualche club europeo dovesse farsi avanti.