Cristiano Ronaldo, il ritorno in Inghilterra è possibile

CR7 potrebbe andare al Chelsea, soprattutto nel caso in cui verrà scelto Luis Enrique come prossimo allenatore.

04-04-2023 21:17

Nel futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe ancora esserci la Premier League. Ma di sicuro non più al Manchester United, dove si è interrotta malissimo a dicembre la seconda esperienza. CR7 potrebbe, infatti, lasciare già l’Al-Nassr e arrivare a vestire la maglia del Chelsea in estate, come riportato dal Mirror.

Stagione complicatissima per i Blues, che dopo Thomas Tuchel hanno esonerato anche Graham Potter. Così l’anno prossimo in panchina potrebbe esserci l’ex ct spagnolo Luis Enrique, allenatore che Ronaldo avrebbe già voluto al Manchester United per sostituire Ole Gunnar Solskjaer. Poi, però, è arrivato Erik Ten Hag.