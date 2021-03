Cristiano Ronaldo, la rabbia non si placa: CR7 esplode sui social

Non si placa la rabbia di Cristiano Ronaldo il giorno dopo il burrascoso 2-2 contro la Serbia in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In pieno recupero l’attaccante portoghese furente ha lasciato il campo dopo che la terna arbitrale non ha convalidato una sua rete al 94′, anche se il pallone avava nettamente superato la linea di porta. La goal line technology non è prevista in questa fase di qualificazione alla rassegna iridata, e così il Portogallo è stato beffato.

Dopo essere stata ammonita, la punta della Juventus ha lasciato il campo gettando a terra la fascia da capitano.

Ronaldo è poi esploso sui social: “Essere capitano della Nazionale del Portogallo è uno dei più grandi privilegi, un orgoglio per la mia vita, do e darò sempre tutto per il mio Paese: questo non cambierà mai. Ci sono momenti difficili da gestire, soprattutto quando sentiamo che un’intera nazione è stata danneggiata. Alza la testa e affronta la prossima sfida, forza Portogallo!”

Anche il ct Fernando Santos non si è trattenuto: “La palla è entrata di mezzo metro, non è possibile! L’arbitro mi ha chiesto scusa e mi ha detto che era imbarazzato. Ero nello spogliatoio con lui e si è scusato con me”.

OMNISPORT | 28-03-2021 10:00