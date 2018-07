Cristiano Ronaldo, l'agente fa una importante rivelazione

Jorge Mendes, più contento che mai per la chiusura della trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport.es.

"Sono molto felice per Cristiano – ha tenuto a sottolineare -. La Juventus sarà il suo ultimo club. Sono felice che abbia preso questa decisione, in questa squadra chiuderà una carriera meravigliosa. Ringrazio in modo particolare Andrea Agnelli per la sua determinazione e volontà nella trattativa con il Real Madrid. E ringrazio Beppe Marotta per la sua professionalità".

Fino dall'apertura del negozio alle 10 di mercoledì mattina una coda di gente si è intanto snodata fuori dallo Juventus Store di corso Europa a Milano: la 'CR7mania' è scoppiata anche in pieno centro del capoluogo meneghino.

A Torino, naturalmente, la situazione è pressoché la medesima: l'effetto generato dall'arrivo in bianconero del fuoriclasse portoghese si è già ampiamente cominciato a sentire. Qualcuno ha stimato che nelle prime ore di mercoledì sia stata venduta una maglia al minuto con il numero 7 stampato sul dorso.

In una brevissima intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport', Massimiliano Allegri ha commentato così l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Credo che la società e il presidente abbiano fatto una cosa straordinaria non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano. Cristiano giocherà come ha sempre fatto: cercando di fare gol".

Il portoghese è arrivato a Torino per 117 milioni di euro: 100 per il cartellino, 5 di oneri e 12 di commissioni. In Spagna intanto c’è chi schiuma rabbia per il passaggio del cinque volte 'Pallone d'oro' dal Real Madrid alla Juventus.

"In questa operazione, una delle peggiori del secolo, ci rimettono in tre. Il portoghese, il Real Madrid e la Juventus" la tesi di un giornalista di ‘Marca’, Juan Ignacio Garcoa-Ochoa.

"Ronaldo non ha vinto da solo quello che ha vinto, il Real Madrid non troverà un giocatore da cinquanta gol a stagione e la Juventus deve cominciare a pensare come ammortizzare i 345 milioni di euro che si troverà a sborsare per un calciatore che compità 34 anni a febbraio" ha sostenuto Garcia-Ochoa.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 11-07-2018 18:20