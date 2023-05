Cristiano Ronaldo, parla Jorge Mendes: “Sarà sempre nel mio cuore”

L’ex procuratore del campione portoghese: “Lo dirò per tutta la vita, è stato e è il miglior giocatore nella storia del calcio mondiale!”

30-05-2023 14:16

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, dopo alcuni mesi dall’interruzione del rapporto professionale, il noto agente Fifa Jorge Mendes, torna a parare del suo ex assistito Cristiano Ronaldo.

Le parole di Mendes: “Cristiano è dove è, così è la vita. È in Arabia e dovremmo essere tutti estremamente grati a Cristiano per tutto quello che ha fatto per il calcio e per il Portogallo. È il più grande ambasciatore del Paese. Sarà sempre nel mio cuore. È un giocatore speciale e una persona speciale per me”.

Conclude poi il noto agente: “E tutti i portoghesi dovrebbero essere orgogliosi di aver avuto e di continuare ad avere un giocatore come lui. Lo dirò per tutta la vita, è stato e è il miglior giocatore nella storia del calcio mondiale!”, riporta Tuttomercatoweb.