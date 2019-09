Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio: il legame con la Juventus

Senza timore di smentita, possiamo affermare che il matrimonio che ha unito Cristina Chiabotto a Marco Roscio è stato il più atteso e importante dell’anno. Nella splendida cornice di Venaria, in provincia di Torino, la ex Miss Italia e conduttrice televisiva legata a doppio filo alla Juventus ha detto un sì curatissimo nella chiesa di Sant’Uberto al suo fidanzato, dopo un anno di fidanzamento.

Un anno intenso, felice, esaltante per entrambi: Cristina, prima di incontrare Marco Roscio, ha vissuto una lunga relazione con l’attore napoletano Fabio Fulco da cui si è irrimediabilmente allontanata sul finire del 2017. Come ha spiegato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, messa in onda nel corso di Verissimo, il rapporto con l’interprete si è sfilacciato a mano a mano: “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione – aveva spiegato – e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”.

“Fabio è stato l’inizio in tutto – aveva aggiunto -. Ci siamo messi insieme quando avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione. Non c’è stato un motivo vero e proprio – aveva concluso parlando della rottura fra i due -. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”.

Poi, l’incontro con Marco Roscio che ha sposato a un anno di distanza dal loro fidanzamento. Membro del CdA e Genaral Manager di Cartiera Giacosa Spa, il neo marito della Chiabotto – come riporta il suo profilo Linkedin – ha militato nell’azienda raggiungendo i vertici aziendali dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università degli studi di Torino.

Con Cristina condivide la grandissima passione sportiva che ha alimentato la vita e la carriera di entrambi: quella per il calcio e la Juventus in particolare.

Sul suo account Instagram, Roscio si mostra impegnato in tornei di golf, ma pubblica spesso e volentieri immagini che lo ritraggono o che fermano scatti di giocatori bianconeri della sua generazione, Claudio Marchisio in particolare (presente tra i 400 invitati alle nozze). A parte un periodo di formazione di 5 mesi presso la Juventus, nel 2008, risalente all’epoca dei suoi studi universitari, Roscio ha militato nelle giovanili della società rimanendo un tifoso doc e un sostenitore della causa juventina.

Fulco non ha commentato sui social l’evento, anche se su Instagram ha postato uno scatto che racconta i suoi successi professionali e nuovi progetti. Nonostante ciò non è sfuggita la risposta dell’attore a un utente che ha commentato in modo poco carino l’aspetto di Marco Roscio. Un modo, forse quasi più incisivo di una dichiarazione pubblica, per dire la sua sulla scelta dell’ex.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2019 12:08