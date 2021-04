Crollo del Benevento: ha vinto solo contro la Juve nel girone di ritorno

Il Benevento non sa più vincere e adesso rischia seriamente di andare in Serie B, dopo un girone d’andata da autentica sorpresa e quello di ritorno davvero deludente.

Dopo il ko casalingo con l’Udinese, il Benevento resterà anche in silenzio stampa. Ad annunciarlo è stato il presidente del club giallorosso, Oreste Vigorito, visibilmente preoccupato per la condizione di classifica dei giallorossi: “La decisione, naturalmente, non riguarda né la stampa, né i giornalisti. È un momento delicato, speravamo in un cambio di rotta che non c’è stato. È un pomeriggio difficile. Sarei falso se dicessi che non sono preoccupato ma credo che si troverà una via d’uscita. Mancano ancora 15 punti alla fine del campionato, vediamo cosa succede”.

In tutte le partite giocate fino ad ora nel girone di ritorno, il Benevento ha trovato una sola vittoria: quella all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un ruolino che ovviamente, a parte il prestigio di battere la Vecchia Signora, non può bastare per salvarsi e mantenere la categoria.

Guardando più da lontano, invece, oltre la partita contro la Juventus, il Benevento non vince dal 6 gennaio contro il Cagliari. Negli ultimi quattro mesi, insomma, sono arrivate solo due vittorie.

In mezzo tanti cambi tattici, tanti cambi di uomini, un Pippo Inzaghi che non ha saputo più trovare il bandolo della matassa e tantissimi errori difensivi, anche individuali.

Adesso il Benevento è atteso da cinque finali: Milan, Cagliari, Atalanta, Crotone e Torino. Un calendario tra l’altro per nulla agevole. Inzaghi si gioca la permanenza in Serie A.

OMNISPORT | 26-04-2021 10:46