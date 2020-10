Crosetti attacca la Juve per l'allusione sui napoletani

Social network in fiamme dopo il mancato rinvio di Juventus-Napoli e il probabile 3-0 a tavolino che verrà assegnato ai bianconeri dal giudice sportivo, al quale presumibilmente seguiranno i ricorsi del club di Aurelio De Laurentiis. Tra i più criticati sul web c’è il presidente della Juve Andrea Agnelli, che intervistato da Sky Sport ha ribadito il fatto che i bianconeri si sono presentati in campo rispettando le regole e il protocollo della Lega Calcio.

Crosetti e quell’allusione di Agnelli

Tra le righe, Agnelli fa intendere che il Napoli, invece, non avrebbe seguito tali regole, in particolare non chiudendosi “in bolla” dopo la positività al coronavirus di Zielinski. Secondo Agnelli è stata questo errore a indurre la Asl a vietare la partenza agli azzurri.

Un’accusa velata, quella di Agnelli, criticata da Maurizio Crosetti, che vi ha letto anche un’ombra discriminatoria, come sottolineato su Twitter. “E vi raccomando anche quell’allusione assolutamente non provata su presunte inadempienze del Napoli sui protocolli sanitari – ha scritto il giornalista di Repubblica sul suo account – . E certo, se sei napoletano un trucco lo trovi sempre, il furbo provi sempre a farlo”.

Per Crosetti, dunque, Agnelli avrebbe voluto soffiare sul luogo comune dei napoletani poco inclini al rispetto delle regole. E dopo il tweet del giornalista si scatenano i commenti dei follower.

Il tweet spacca i tifosi

“Da querela – scrive Fedemar – E francamente è avvilente che Agnelli parli di rispetto delle regole innanzi a giornalisti senza che alcuno gli abbia fatto notare che espone con vanto scudetti revocati nonostante 100 ricorsi persi. La vostra categoria dovrebbe interrogarsi”.

“I pregiudizi verso i meridionali sono la rappresentazione più plastica della condizione culturale del nostro Paese. Si va poco a scuola”, aggiunge Tarallucci.

Gli juventini, ovviamente, attaccano Crosetti: “Invece lei faccia allusioni sempre e solo contro la Juve. Anche in questo caso per lei la Juve è in torto o non ha ancora espresso il suo parere”.

E Fra aggiunge: “Parlano i fatti. I giocatori non sono andati in isolamento fiduciario dopo la positività di 1-2 giocatori. La storia del napoletano bistrattato l’ha aggiunta, è il classico chiagnefottismo. Stia zitto, almeno una volta. Ci guadagna”.

SPORTEVAI | 05-10-2020 09:55