Crotone-Genoa, la presentazione del match di Stroppa

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa presenta la sfida di domani contro il Genoa di Davide Ballardini, partendo dalla condizione fisica dei recuperati e dei neo acquisti:

“Messias? Sta bene ed è a pieno regime. Di Carmine? Sta molto bene fisicamente. Sto pensando se farlo giocare subito. Luperto e Riviere anche. Stanno bene”.

Stroppa è stato aspramente criticato per aver stravolto la linea difensiva:

“Troppi cambi in difesa nelle varie partite? Non penso che cambiare abbia avuto un impatto. Penso che i ragazzi si equivalgano. Poi certo che ho dei riferimenti ma posso cambiare a seconda dell’avversario […] Vincere contro il Genoa fondamentale per la salvezza? Un bel jolly, si. Credo si possa dire così. Loro hanno una rosa competitiva di livello internazionale. Una rosa che con la nostra non ha nulla a che vedere. Poi non prendono gol da tempo. Ballardini ha fatto un grande lavoro”.

Una battuta anche sul mercato della società, che sta lasciando Stroppa soddisfatto soprattutto per l’impegno che la dirigenza ci sta mettendo nel migliorare la rosa:

“Se mi aspettavo un sforzo da parte del club? No, assolutamente. Non metto in dubbio che la società stia cercando di fare il meglio per colmare dei vuoi o per migliorare. Ci sono ancora dei giorni e delle situazioni in ballo. So che stiamo facendo il possibile”.

Poi una domnda sul girone di ritorno, sul quale Stroppa nutre grandi speranze:

“Abbiamo fatto fino ad ora cose positive e c’è tanto da recriminare. Non solo per il gioco fatto vedere ma per le occasioni create e il modo di restare in campo. Purtroppo abbiamo creato molto meno di quanto avremmo meritato. Abbiamo la consapevolezza di potercela fare”.

OMNISPORT | 30-01-2021 14:14