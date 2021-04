Crotone-Udinese 1-2: fa tutto De Paul, le pagelle

Quinta sconfitta di fila per il Crotone che deve arrendersi anche all’Udinese: a sette turni dalla fine, per gli ‘Squali’ si profila sempre di più il ritorno in Serie B, con il quartultimo posto che dista ben dodici punti. Successo rassicurante per gli uomini di Gotti, ormai ad un passo dalla salvezza.

Squadre bloccate nelle fasi iniziali, prive delle giocate dei protagonisti più attesi: il crotonese Molina prova a sbloccare l’impasse, ma il suo colpo di testa non crea grosse apprensioni a Musso. I friulani – che nelle prime battute sembrano accontentarsi dello status d’equilibrio – crescono grazie alla qualità dei loro singoli: Pereyra spaventa Cordaz aprendo l’interno leggermente più del necessario, preludio al vantaggio.

Nestorovski scatta in profondità e calcia di potenza, l’estremo difensore calabrese respinge proprio sui piedi del macedone che si rivela altruista servendo De Paul: il destro piazzato dell’argentino è perfetto e vale il vantaggio bianconero.

Come è spesso accaduto finora, il Crotone si aggrappa al suo leader indiscusso Simy: Nahuel Molina interviene ingenuamente col braccio nel tentativo di anticipare Reca, sul dischetto si presenta il nigeriano che si conferma infallibile dagli undici metri. Settima gara consecutiva a segno per lui, giunto al goal numero 17.

A riportare con i piedi per terra la squadra di Cosmi ci pensa con un grande assolo il solito De Paul: palla di Pereyra controllata egregiamente dall’argentino che si costruisce il dribbling su Cuomo, prima di spiazzare Cordaz con un rasoterra ravvicinato. Sul Crotone si abbatte anche la sfortuna: palo di Simy e mancato tap-in di Riviere. De Paul si congeda con un rosso diretto ricevuto per una pericolosa tacchettata rifilata al petto di Molina.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

CROTONE-UDINESE 1-2

Marcatori: 41′, 74′ De Paul (U), 68′ rig. Simy (C)

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Djidji 5.5, Golemic 5, Cuomo 5 (82′ Riviere sv); Pereira 6 (46′ Rojas 5.5), Messias 6, Petriccione 5.5 (77′ Cigarini 6), S. Molina 6, Reca 6; Ounas 5 (77′ Zanellato 6), Simy 6.5. All. Cosmi

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 5.5, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; N. Molina 5 (92′ Becao sv), De Paul 7.5, Walace 5.5 (70′ Arslan 6), Pereyra 6.5, Stryger Larsen 6; Okaka 6, Nestorovski 6.5 (70′ Forestieri 6). All. Gotti

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Pereyra (U)

Espulsi: De Paul (U)



OMNISPORT | 17-04-2021 17:04