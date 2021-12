Crotone, Vrenna: "A gennaio vogliamo rafforzarci in tutti i reparti"

21-12-2021 13:49

Risaliva a due mesi fa, l’ultima e fino a quel momento unica vittoria del Crotone. I clabresi avvano sconfitto niente meno che la capolista Pisa, pensando di aver trovato la via giusta verso una rapida risalita in classifica. Invece dopo quel successo, arrivarono tre ko di fila, un pareggio casalingo contro il Monza e poi ben sei sconfitte consecutive facendo ribiombare i rossoblù in zona retrocessione.

La vittoria contro il Pordenone colta nell’ultimo turno di campionato ha quanto meno dato un pò di ossigeno alla formazione calabrese che guarda al mercato di riparazione con molto interesse. Proprio dmercato di gennaio il Crotone dovrà reperire forze nuove per dare una svolta ad un campionato finora molto problematico.

Di questo ne ha parlato anche il presidente del club calabrese Gianni Vrenna attraverso i microfoni di Esperia Tv: “Contro il Pordenone una vittoria importantissima, ho visto quella cattiveria che ci era mancata nelle gare precedenti, Dobbiamo guardare avanti, perché dobbiamo risalire la classifica, dando continuità ai risultati. Il Crotone ha una rosa importante, ma nel mercato di gennaio contiamo di rafforzarci in tutti i reparti con 5-6 elementi. Chiaramente ci saranno delle cessioni, almeno 8 elementi saranno in uscita, anche se non sarà facile collocarli. Chi viene a Crotone deve capire l’importanza di giocare qui”.

