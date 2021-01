Cruciani fa outing sulla Juve e attacca i tifosi dell'Inter

E’ “accusato” di essere tifoso della Juventus nonostante la sua dichiarata fede laziale: Giuseppe Cruciani è stato oggetto di attacchi anche violenti sul web proprio per aver preso spesso le difese della Vecchia Signora o per averla elogiata ma per chi tifa davvero il conduttore della Zanzara? E’ stato lui stesso a chiarire la propria posizione a Tiki Taka, nello show di Piero Chiambretti su Italia 1.

Cruciani si dichiara simpatizzante juventino

Dice Cruciani: «Non sono tifoso della Juve. Simpatizzo con i bianconeri dal 2006 in poi perché ritengo che quello che è successo alla Juventus con Calciopoli sia stata una grande ingiustizia e io sono dalla parte di chi tifa ingiustizie. Ce l’ho con i militanti, quelli che quando vedono la Juve vedono rosso».

Il pronostico di Cruciani spiazza tutti

Quando però viene chiesto un pronostico sullo scudetto ai vari ospiti della trasmissione, Cruciani prende tutti di sorpresa dichiarando che la Juve a suo avviso non solo non è la favorita ma non è neanche tra le prime: “Terminerà il campionato al terzo-quarto posto in classifica”.

Cruciani difende Conte

Anche sull’Inter Cruciani va controcorrente e difende Conte, sostenendo che sia una stupidaggine criticare il tecnico dell’Inter per il suo passato bianconero: “Il fatto che alcuni tifosi dell’Inter, sul web, imputino ancora a Conte la sua juventinità è una cretinata. Se vince va bene anche il più juventino del mondo. Il fatto che sia tifoso ed ex giocatore non c’entra nulla: nessuno gli imputa il fatto di essere della Juventus. Sgombriamo il campo dalla cosa assurda dell’ex juventino: ormai Conte ha superato questa cosa. Ha allenato anche la Nazionale e il Chelsea. La Juventus non c’entra niente nel modo di giudicare Conte, nemmeno il più becero dei tifosi dell’Inter. Poi, se vogliamo leggere quattro st…sul web, chi oggi imputa a Conte di essere juventino è un idiota».

Anche sulla gestione della gara con la Roma arriva una presa di posizione netta: «Voi imputate a Conte di aver semplicemente fatto dei cambi, senza sapere in quel momento le condizioni di Lautaro Martinez e Hakimi. Non lo possiamo sapere, lo sa solo lui: è assurdo dire che la Roma da lì in poi ha attaccato. L’unica cosa insopportabile di Conte è che, dall’alto dei dodici milioni che prende, vede i critici come persone che vogliono il suo male».

SPORTEVAI | 12-01-2021 10:29