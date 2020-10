Juve-Napoli, Cruciani trova l'errore: Polemica infinita

Il comunicato dell’Asl che blocca il Napoli impedendogli di raggiungere Torino per giocare la partitissima con la Juventus, dopo l’esito dei tamponi che ha visto registrare la positività al Covid-19 di Zielinski prima ed Elmas poi, continua a dettar legge sui social e a scatenare reazioni violente e polemiche di ogni tipo. Sul filone si inserisce anche Giuseppe Cruciani che sentenzia a modo suo sulla vicenda.

Il tweet di Cruciani scatena la bufera

Il giornalista-polemista, conduttore de La Zanzara, scrive su twitter: “E i treni da Napoli verso il Nord qualcuno li ha bloccati? Siete ridicoli”.

I tifosi del Napoli replicano a Cruciani

Da Napoli arrivano centinaia di reazioni, molte offensive, nei confronti di Cruciani. Escludendo quelle da bollino rosso si evince comunque la rabbia dei fan: “Non capiscono che si rischia di contagiare tutta la Juventus? Cosa vogliono? Vincere ed avere una ventina di giocatori contagiati? Allora li aiutiamo noi: preferiamo noi darvi i 3 punti a tavolino risparmiandovi di essere contagiati” o anche: “Sig. Cruciani, se per qualche miracolo il Napoli va a Torino, va a giocare e qualunque esso sia il risultato giorni dopo si ritrova con 20 positivi, dopo faccia silenzio” oppure: “La Campania in questo momento non si può permettere di tollerare leggerezze come quelle di Genova.Quando si parla di Napoli é sempre pronto a sparare a zero. Visto che é un personaggio pubblico(anche se non mi spiego il perché) dovrebbe pesare meglio le parole”.

Da Torino reazioni piccate

Di ben altro tenore i commenti degli juventini: “Sono una vergogna, treni, pullman, aerei e traghetti: tutto in funzione. Tranne che per il Napoli calcio” o anche: “Facciamo riscrivere il regolamento della lega calcio all’asl di Napoli, che sarà sicuramente in grado anche di trovare le date per i conseguenti recuperi ….” oppure: “A Napoli pensano sempre di essere piu furbi degli altri, c’è poco da fare”.

C’è chi scrive: “Giochino a parti inverse: Ronaldo positivo la regione Piemonte blocca la squadra…dopo quanti minuti scoppia la guerra civile?”. Infine la chiosa neutrale: “Da osservatore terzo, sono pienamente d’accordo. È un’iniziativa semplicemente ridicola. Tra l’altro, vorrei capire se sarà anche impedito, ai medesimi calciatori, di partire con le rispettive nazionali, per giocare in giro per il mondo. Allucinante.

SPORTEVAI | 04-10-2020 09:22