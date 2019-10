Crudeli e Melli stroncano Pioli: Che succede alla prossima sosta?

Un punto in due partite ma soprattutto nessuna reazione. Il Milan continua ad avere un encefalogramma piatto nonostante il cambio di allenatore. Il ko all’Olimpico con la Roma è un segnale sempre più preoccupante. Lo stesso Pioli non ha cercato troppi alibi e ha messo la squadra di fronte alle sue responsabilità. Tra tifosi e addetti ai lavori la caccia al responsabile principale è partita da tempo ma intanto tutto il mondo rossonero è in subbuglio.

LO SFOGO – Un milanista doc come Tiziano Crudeli non si capacita. Il giornalista di fede rossonera a 7Gold se la prende proprio con Pioli, oltre che con la dirigenza, e va giù duro nella sua analisi.

IL PROBLEMA – Crudeli è una furia, urla, si agita, attacca: “Perchè prendi Duarte per 11 milioni? L’anno scorso siamo arrivati a un punto dalla zona Champions perchè dite che partiamo da premesse false? Ci deve essere un allenatore che non dà quei problemi di testa che non avevano, non è colpa solo dei giocatori ma anche dell’allenatore”.

LA DIFFERENZA – Crudeli insiste: “La Roma aveva 8 infortunati e aveva giocato giovedì ma ha avuto una condizione atletica superiore a quella del Milan ed anche un gioco superiore, se li prendi individualmente i giocatori del Milan non sono scarsi, gli errori vengono dal passato e dal presente”.

LA SMART – Pesanti i giudizi anche di Franco Melli, collegato da Roma: “Nel gioco delle figurine il Milan non è inferiore ad Atalanta e Lazio, evidentemente l’allenatore non incide, come quello che vuol cambiare l’auto e ha una Smart rosa, va in un autosalone, ci pensa a lungo e poi si prende una Smart grigia. Non è cambiato niente, la caratura è quella”.

LA SOSTA – La storica firma de Il Tempo aggiunge: “Il Milan doveva prendere un tecnico di carisma, che fosse seguito, che facesse un grande lavoro sui giocatori che sembrano abbandonati a loro stessi, non vedo manovra fluida ed avvolgente, ho visto solo episodi ma non basta per vincere, per me alla prossima sosta salta anche questo allenatore”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Maldini ha fatto il furbo. Ha stipulato un bel contratto e ora che le cose vanno male si defila. Un incapace da esonerare” o anche “Bravo Tiziano hai ragione anche l’ Allenatore ha le sue colpe. Che tristezza vedere il Milan a meno 13 punti dalla Juve”.

GLI SCETTICI – C’è chi fa notare: “In Italia teniamo la mentalità che gli allenatori sono i protagonisti, mettiamoci in testa che sono i giocatori che fanno grandi gli allenatori ,ora come sta il Milan in panchina puoi mettere chiunque, scarsi sono e scarsi rimarranno” e infine: “Avete criticato Giampaolo, adesso avete preso, un brocco quando ammetterete che avete una squadretta: a parte il portiere tutti giocatori da bassa classifica, la vedo buia”.

SPORTEVAI | 28-10-2019 10:42