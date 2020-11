Crudeli si perde gol Ibra a 7Gold e quando rientra è il delirio

Serata dalle forte emozioni per tutti i tifosi del Milan quella di ieri per la rocambolesca gara contro il Verona. Sotto di due reti i rossoneri hanno dimezzato le distanze prima, hanno fallito il 2-2 con il rigore sbagliato di Ibra, hanno esultato invano per il gol di Calabria annullato per il mani dello stesso svedese prima dell’esultanza finale nel recupero quando ancora Ibrahimovic ha rimesso tutto a posto. Una serata agrodolce che non dimenticherà neanche Tiziano Crudeli.

Quante emozioni per Crudeli durante Milan-Verona

Il cronista tifoso del Milan su 7Gold ha fatto la cronaca del match assieme a Gianni Solaroli ma si è assentato proprio in occasione del gol del pari. Prima Crudeli aveva vissuto l’alternanza delle emozioni. La disperazione per le due reti dei gialloblù, poi la lenta rinascita. Sull’autorete del Verona ha urlato: “Gol, gol, gol del Milan: ci voleva, ci voleva”, poi quando è stato annullata la rete di Calabria si è dannato: “gol, gol, gol, chiedete scusa a Calabria, annullato, mannaggia la miseria” per imprecare al penalty fallito da Ibra: “Rigore, rigore”, poi dopo il tiro alle stelle: “ma basta fargli tirare i rigori a questo qua, va a dormire”.

Crudeli va alla toilette e si perde il gol del pari

Quando la gara arriva al 90′ Crudeli, demoralizzato, si toglie gli auricolari, si alza ed esce allo studio. Durante la sua assenza Ibra fa il gol del 2-2, raccontato da Solaroli, e si vede Crudeli rientrare di corsa urlando: “gol, gol gol gol, ed è gol, ed è gol, chiedete scusa a Crudeli. Mi ero allontanato per andare alla toilette ma è goooool”.

SPORTEVAI | 09-11-2020 10:10