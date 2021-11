Cuadrado accusa Neymar di simulazione in Brasile-Colombia

12-11-2021 18:10

Il Brasile batte di misura la Colombia trascinato da Paquetà e stacca il ‘pass’ per Qatar 2022, ma il match valido per le qualificazioni Mondiali vede Juan Cuadrado e Neymar protagonisti di una partita nella partita.

Se sotto la lente, per l’intero match, finisce il comportamento della stella del PSG – spesso a terra e autore di siparietti poco edificanti con l’arbitro Tobar – quanto avviene in chiusura di primo tempo rappresenta la classica miccia che accende la sfida.

In seguito ad uno scontro di gioco tra Cuadrado e Neymar, infatti, quest’ultimo rimane giù dolorante lamentando di aver subito un colpo in faccia: a quel punto, l’esterno della Juventus non ci sta e lo accusa platealmente di simulazione. “Mentiroso, mentiroso!”, ovvero: “Bugiardo!”.

Uno sfogo netto quello di Cuadrado nei confronti di Neymar, culminato però col cartellino giallo sventolato al bianconero da parte del direttore di gara. Il Brasile fa festa e vola ai Mondiali, ma che scintille!

