Cuadrado cede la maglia e cita il Vangelo

Juan Cuadrado è stato uno dei primi a dare il benvenuto a Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non scontato, considerando che il portoghese rischia di togliere spazi vitali al colombiano tanto nella formazione titolare, che potrebbe vedere lo spostamento di Dybala sulla fascia destra, ma considerando soprattutto che l’ex Real Madrid è destinato a “strappare” al nuovo compagno la maglia numero 7 del cuore.

Un’ipotesi, quest’ultima, cui Cuadrado non ha mai pensato di opporsi, come confermato all’indomani del super-acquisto dall’emblematico post su Instagram con il quale l’ex giocatore della Fiorentina ha ufficializzato l’addio alla casacca preferita. Cuadrado ha postato un fotomontaggio della propria presentazione con in mano la maglia numero 7, ma la scritta Ronaldo.

E tanto per completare l’opera, ecco pure una citazione del Vangelo: “È più fortunato chi dà, che chi riceve”. Immediati i complimenti da parte dei tifosi bianconeri sui social.



SPORTAL.IT | 11-07-2018 20:40