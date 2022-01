Cuore Berrettini: "Ho dato tutto a costo di farmi male"

25-01-2022 15:35

Al termine di una battaglia da quasi quattro ore, Matteo Berrettini ha avuto ragione di Gael Monfils, guadagnando la prima semifinale della propria carriera agli Australian Open.

Il tennista romano, primo italiano a spingersi così avanti nel Major australiano e giunto alla terza semifinale di uno Slam in carriera dopo la semifinale agli Us Open 2020 e la finale di Wimbledon 2021, sembrava poter chiudere il match in tre set dopo aver dominato i primi due, salvo subire la reazione del francese.

Al termine del match Berrettini ha raccontato così le proprie emozioni: “È stata una partita durissima. Nei primi set la sentivo mia, poi in un attimo siamo andati al quinto. Con Monfils è sempre una lotta, nel quarto set gli ho dato troppo spazio, ma lui è salito molto di livello. Alla fine sono riuscito a trovare le energie per vincere nonostante la stanchezza e la grande umidità, nel quinto set ho deciso di dare tutto anche a costo di infortunarmi. Volevo vincere a qualunque costo”.

Ora tra Matteo e la finale c’è solo Rafa Nadal: “Con Nadal ci siamo incontrati una sola volta a New York tre anni fa. Sarà dura, ma me la giocherò anche se so che dovrò giocare su livelli altissimi per tutto il match” la chiosa.

