Curling, l'Italia maschile vola alle Olimpiadi di Pechino 2022

17-12-2021 18:48

La nazionale italiana vince contro la Repubblica Ceca per 6-5 nella prima sessione dei playoff, quella che assegnava il penultimo pass alle Olimpiadi Invernali, e si conquista il passi per le Olimpiadi di Pechino 2022. Risultato che sublima un percorso di crescita stupendo della rappresentativa del Belpaese negli ultimi anni, quando sono arrivati anche i bronzi agli Europei nel 2018 e 2021. Si tratta della terza partecipazione per l’Italia del curling alle Olimpiadi Invernali dopo il 2006 e il 2018.

Il quartetto azzurro è composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Cina, Canada, Gran Bretagna, Norvegia, Comitato Olimpico Russo, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, in attesa di conoscere la vincente dell’ultimo scontro diretto tra Danimarca e Repubblica Ceca, le avversarie che ci aspettano a Pechino per contenderci l’oro olimpico.

OMNISPORT